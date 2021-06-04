Видео клип (до 2 мин) для YouTube (+анимация)

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт19 заявок918 просмотров

Требуется монтажер 2д аниматор для создания развлекательного анимационного клипа продолжительностью до 2 мин. (На YouTube канал)

Пример роликов:

https://youtu.be/wQ6f0wDxrwQhttps://youtu.be/FVI38vzuwDY

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