Сделать имиджевый рекламный stories instagram

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  2. Анимация
Закрыт11 заявок463 просмотра

Задача: сделать 2 рекламных имиджевых сторис, передающий настроение лета, моря, гор и инноваций.

Компания занимается детским летним отдыхом на федеральной территории Сириус Сочи. 

Нужно заинтересовать клиента с доходом 250 - 300 к + нашим продуктом. 

Ссылка на ЛП проекта: https://sochi.smartcamp.ru

4 года назад
danlimonski
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