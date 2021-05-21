Задача: 1 Замоделировать штанговый опрыскиватель на самоходной базе «Туман», для игрового движка UNITY, для URP пайплайна, в качестве контента для мобильной платформы. 2 Замоделировать кусок зеленого поля, размером 20метров на 20 метров. ...
Вставка костей и Рига в персонажа в Maya
Необходимо вставить кости в уже готового персонажа и сделать риг для удобной его анимации. В Майя
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