Нужен 3д аниматор для создание несложного анимационного видео

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок405 просмотров

Нужен 3д аниматор на Unity или любой другой программе, который сможет сделать несложную анимацию не дорого. Примеры анимации скину в личные сообщения.

Unity
4 года назад
guest_16113149152215
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