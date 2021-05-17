Анимационный ролик

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Закрыт7 заявок534 просмотра

Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Данных предостаточно, чтобы оценить стоимость готового ролика. Бонусы за скорость и вау-эффект.

Вот такие ролики понадобятся (здесь склейка разных тем) https://www.youtube.com/watch?v=fEqdF8Hr2RA

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