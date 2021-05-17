Нужно сделать логотип-пародию на зайца playboy, только собаку.
Анимационный ролик
Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Данных предостаточно, чтобы оценить стоимость готового ролика. Бонусы за скорость и вау-эффект.
Вот такие ролики понадобятся (здесь склейка разных тем) https://www.youtube.com/watch?v=fEqdF8Hr2RA
Заявки фрилансеров
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