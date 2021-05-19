Простенькая 2д анимация

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Закрыт14 заявок538 просмотров

Всем привет. В поисках 2д аниматора!

Ищу человека на постоянную работу.  ТЗ:каждый день анимация 30-40 сек такого типа - https://www.youtube.com/watch?v=vAs_SHqz_ws

4 года назад
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