Анимированное видео на основе фотографий

Для заполнения Instаgram канала надо создать несколько анимационных видео о разновидностях современных монет на основе их фотографий. Виды требуемой анимации – общий обзор, смена информационных кадров, увеличение нужных фрагментов, их сравнение, подвижные стрелки указатели, текстовые комментарии и т.д. Главное, что от вас требуется создание динамичного «рассказа» графическими средствами. Временной интервал от 15 до 50 секунд, в зависимости от информации, которую нужно будет подать. Этакий своеобразный комикс для тех, кто читать не любит, но обожает зависать в своем смартфоне. Легкий музыкальный фон приветствуется, но пока без голоса.

С меня основные изображения в большом разрешении и узловые информационные моменты, которые требуется отобразить этим видео роликом. С вас оформительская доп. графика и креативность в подаче материала. Базовый формат 1080 х 1080. В перспективе формирование более сотни таких роликов, в разных форматах, длительности и озвучке. Обязательное требование - кроме «финального» МР4 файла, передача исходников в формате используемого редактора для самостоятельной правки, при необходимости. Соотв. программа для видео анимации должна быть относительно простой, достаточно продвинутой и доступной.