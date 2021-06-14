R-e-anima-to-R

Павел R-e-anima-to-R

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Качественно, быстро и кRеативно выполню заказ по оформлению 2D анимации или рекламного видеоролика.

My portfolio: Цель - работа в качестве аниматора мультфильмов - создание концепта роликов РЕКЛАМЫ и доведение до конечного результата - создание музыкальных клипов. Профессиональные навыки: ·2-D анимация ·2-D конструирование ·Видео-аудио монтаж ·фотография ·сценарии/режиссура и воплощение 2 -D художник. Личные качества: · Ответственность · Внимательность · Исполнительность · Коммуникабельность · Пунктуальность · Краткость и содержательность. 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

Sergey_Kupr
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
4 года назад
Провести мастер-класс по освоению программ для фото анимации
Спасибо, все сделано на отличном уровне!
Своевременность, внимание к деталям, удобство в общении.
Ответный отзыв
Sergey_Kupr
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
4 года назад
Анимированное видео на основе фотографий
Заказ сделан быстро, креативно, продолжу сотрудничество.
Отличное взаимодействите. Грамотная постановка задач.
Ответный отзыв
Анимация
1 отзыв
$3/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга