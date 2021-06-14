Качественно, быстро и кRеативно выполню заказ по оформлению 2D анимации или рекламного видеоролика.
My portfolio: Цель - работа в качестве аниматора мультфильмов - создание концепта роликов РЕКЛАМЫ и доведение до конечного результата - создание музыкальных клипов. Профессиональные навыки: ·2-D анимация ·2-D конструирование ·Видео-аудио монтаж ·фотография ·сценарии/режиссура и воплощение 2 -D художник. Личные качества: · Ответственность · Внимательность · Исполнительность · Коммуникабельность · Пунктуальность · Краткость и содержательность.
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Motion Design68 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
4 года назад
Спасибо, все сделано на отличном уровне!
Ответный отзыв
Своевременность, внимание к деталям, удобство в общении.
$25
10 баллов
4 года назад
Заказ сделан быстро, креативно, продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличное взаимодействите. Грамотная постановка задач.
Анимация
1 отзыв
$3/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга