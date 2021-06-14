Качественно, быстро и кRеативно выполню заказ по оформлению 2D анимации или рекламного видеоролика.

My portfolio: Цель - работа в качестве аниматора мультфильмов - создание концепта роликов РЕКЛАМЫ и доведение до конечного результата - создание музыкальных клипов. Профессиональные навыки: ·2-D анимация ·2-D конструирование ·Видео-аудио монтаж ·фотография ·сценарии/режиссура и воплощение 2 -D художник. Личные качества: · Ответственность · Внимательность · Исполнительность · Коммуникабельность · Пунктуальность · Краткость и содержательность.