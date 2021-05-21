Для заполнения Instаgram канала надо создать несколько анимационных видео о разновидностях современных монет на основе их фотографий. Виды требуемой анимации – общий обзор, смена информационных кадров, увеличение нужных фрагментов, их сравнение, подвижные стрелки указатели, текстовые ...
Создание GIF-анимации
Необходимо создать 1 гифку тематика пул криптовалют
Сроки - до 21.05.2021, до 24.00 по мск
Прикрепляйте примеры работ (линки)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен4 года назад
Всем привет. В поисках 2д аниматора! Ищу человека на постоянную работу. ТЗ:каждый день анимация 30-40 сек такого типа - https://www.youtube.com/watch?v=vAs_SHqz_wsАнимация14 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сделать анимационный ролик по сценарию до 60 секунд, включая всю рисовку. ТЗ прикладываю. Также прикладываю ТЗ и ролики, которые по ним сделаны, для ознакомления. Нужен человек на постоянное сотрудничество. Данных предостаточно, чтобы оценить стоимость ...Анимация7 заявокЗакрыт4 года назад
Мне нужно под песню Б.Гребещикова - Под небом голубым сделать видео ряд(что слышим то и показываем) я это вижу в 2д анимации в стиле фантазия, сон. это видео фоновое , для выступления маленькой ...Анимация6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен 3д аниматор на Unity или любой другой программе, который сможет сделать несложную анимацию не дорого. Примеры анимации скину в личные сообщения.Анимация5 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Нужно сделать логотип-пародию на зайца playboy, только собаку.Анимация16 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать качественную анимацию логотипа продолжительностью до 10 секунд. Как результат работы интересует файл проекта After Effects. Заготовочные логотипы будут предоставлены после утверждения. Тех. требования к проекту: - Проект должен быть ...Анимация5 заявокЗакрыт4 года назад
- $114
Нужно сделать анимационное видео на тему финансовые услуги и бизнес. Исполнителю будет предоставлена озвучка на 5 мин, под которую нужно будет сделать 2д анимационное видео как в референсе. https://www.youtube.com/watch?v=C0IW9uxsVnQ Разрешено делать не все видео ...Анимация10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить анимацию логотипа фирмы, которая занимается продажами Земельных участков в Республике Коми. В цветовой композиции использованы цвета триколора РК. Можно использовать эффекта снега, вихря и тп, показать, что Север. Можно использовать любые эффекты связанные ...Анимация10 заявокЗакрыт4 года назад