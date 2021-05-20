Необходимо создать 1 гифку тематика пул криптовалют Сроки - до 21.05.2021, до 24.00 по мск Прикрепляйте примеры работ (линки)
Разработать 3d модель на платформе Unity для мобильного AR приложения
Задача:
1 Замоделировать штанговый опрыскиватель на самоходной базе «Туман», для игрового движка UNITY, для URP пайплайна, в качестве контента для мобильной платформы.
2 Замоделировать кусок зеленого поля, размером 20метров на 20 метров. Траву сделать Текстурой. Вдоль одного края поля звмоделировать дерево (одно, оно потом будет раскопировано в движке).
3 Создать анимацию вращения колес, соответствующую средней скорости движения опрыскивателя по полю (пример взять из видео).
4 Создать анимацию развертывания поливочных штанг.
Вся подробная информация в файле!
Оплата по договоренности!
Заявки фрилансеров
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