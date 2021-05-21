Простой презентационный ролик в After Effects

Здравствуйте!

Есть дикторская озвучка на 46 секунд. Есть готовый макет сайта со всеми элементами.

https://www.figma.com/proto/dJ8cgAGkzFBBaHgnTD6SBF/Untitled?page-id=0%3A1&node-id=0%3A4&viewport=716%2C787%2C0.3057618737220764&scaling=scale-down-width

Каждый элелмент, каждый кружочек вы сможете скачать прямо из Фигмы, чтобы использовать в After Effects.

Необходимо под дикторскую озвучку создать презентационный ролик и просто анимировать все эти элементы, чтобы они как-то красиво появлялись, исчезали, двигались. Чтобы это все выглядело объемно и красиво.

Стиль: flat, минимализм.

Никаких супер сложных эффектов и прочего делать не нужно.

Есть вот такой ролик под другой проект, его делал я: https://www.youtube.com/watch?v=QFoBESq4flg

Сейчас нужно сделать что-то похожее, только получше. Суть абсолютно такая же - презентовать проект.

Основная задача, повторюсь: красивое появление/исчезновение элементов, с сопровождением звуковых эффектов.

По предоплате не работаю, кидалы и те, кто чужие работы выдает за свои, добавив в конце свой логотип - лесом. Проверяться все будет серьезно.