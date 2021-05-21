Анимированная графика

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки585 просмотров

Ищу человека, который сделает что-то похожее на это https://www.youtube.com/watch?v=w2PNsHsVNYI

Пожелания и детали обсудим перед началом.

Срок 23.05-26.05 15:00 по Мск

4 года назад
n1ce4yourbiz
Тимур 
28 лет
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Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Станислав
 
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