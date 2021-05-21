Необходимо вставить кости в уже готового персонажа и сделать риг для удобной его анимации. В Майя
Анимированная графика
Ищу человека, который сделает что-то похожее на это https://www.youtube.com/watch?v=w2PNsHsVNYI
Пожелания и детали обсудим перед началом.
Срок 23.05-26.05 15:00 по Мск
Заявки фрилансеров
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