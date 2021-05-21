Приветствую уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать SVG анимацию надписей: Aesthetic, Aesthetics, Exclusive, Go to Catalog, Contact us, UniversalSculpture Team Пример анимации прикрепил. Шрифт предоставлю.
Рисованная анимация
покадровая рисованная анимация на несколько секунд
контурно, заливка не нужна.
нужен хорошо умеющий рисовать человек, тк важно грамотно рисовать фазы движения
персонаж есть (несложный), пришлю файлы и референсы
Заявки фрилансеров
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