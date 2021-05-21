Рисованная анимация

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт7 заявок491 просмотр

покадровая рисованная анимация на несколько секунд

контурно, заливка не нужна.

нужен хорошо умеющий рисовать человек, тк важно грамотно рисовать фазы движения

персонаж есть (несложный), пришлю файлы и референсы

4 года назад
annblv
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