Анимация

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Закрыт2 заявки481 просмотр

Нужно сделать изоанимацию. Следовательно нужны опытные профессионалы своего дела . Нужно анимировать картину петрова водкина фантазия. Срок до 31 до 18:00 . 

Анимация должна быть 5 -10 секунд . 

Если тебя это заинтересует , пришли работы , которые уже анимировал(а). И мне нужно , как связаться 

4 года назад
guest_16223303832693
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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Петр
 
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