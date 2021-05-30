Требуется профессиональный и ответственный человек (скорее всего монтажер), который готов создать анимационный ролик с закадровым голосом длительностью до 1 минут Задача: Сделать анимированный ролик на 1 минуту по сценарию с закадровым голосом Если ...
Анимация
Нужно сделать изоанимацию. Следовательно нужны опытные профессионалы своего дела . Нужно анимировать картину петрова водкина фантазия. Срок до 31 до 18:00 .
Анимация должна быть 5 -10 секунд .
Если тебя это заинтересует , пришли работы , которые уже анимировал(а). И мне нужно , как связаться
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