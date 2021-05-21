Видео, подробности в приложенных файлах

Здравствуйте! Есть дикторская озвучка на 46 секунд. Есть готовый макет сайта со всеми элементами. https://www.figma.com/proto/dJ8cgAGkzFBBaHgnTD6SBF/Untitled?page-id=0%3A1&node-id=0%3A4&viewport=716%2C787%2C0.3057618737220764&scaling=scale-down-width Каждый элелмент, каждый кружочек вы сможете скачать прямо из Фигмы, чтобы ...