Приветствую уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать SVG анимацию надписей: Aesthetic, Aesthetics, Exclusive, Go to Catalog, Contact us, UniversalSculpture Team Пример анимации прикрепил. Шрифт предоставлю.
Видео, подробности в приложенных файлах
Порядок действий:
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1. Показать Шкаф, наплыв
Текстовое окно
2. Скрыть дверь, петли и замок
Текстовое окно
3. Наплыв назад, наплыв вперед на все содержимое шкафа
Текстовое окно
4. Крупный план на верхний ряд
Текстовое окно
5. Крупный план на 2 ключа
Текстовое окно
6. Попытаться вынуть ключи два левых
Текстовое окно
7. Это не должно получиться
Текстовое окно
8. Повернуть один ключ, красный, вынуть зеленый
Текстовое окно
9. Вставить зеленый, повернуть, вынуть красный
Текстовое окно
10. На место красного вставить желтый
Текстовое окно
11. Повернуть желтый, вынуть зеленый
Текстовое окно
Длительность примерно 80-120 секунд
Для понимания необходимо пообщаться на WhatsApp
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