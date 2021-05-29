Требуется профессиональный и ответственный человек (скорее всего монтажер), который готов создать анимационный ролик с закадровым голосом длительностью до 1 минут

Задача: Сделать анимированный ролик на 1 минуту по сценарию с закадровым голосом

Если это про вас, вы опытный монтажер или умеете работать с анимациями, ответом на данное объявление пришлите следующую информацию: