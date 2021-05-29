Создать анимационный ролик

$69
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок742 просмотра

Требуется профессиональный и ответственный человек (скорее всего монтажер), который готов создать анимационный ролик с закадровым голосом длительностью до 1 минут

Задача: Сделать анимированный ролик на 1 минуту по сценарию с закадровым голосом

Если  это про вас, вы опытный монтажер или умеете работать с анимациями, ответом на данное объявление пришлите следующую информацию:

  • 3 примера роликов разной сложности (простой графикой и тд) с указанием цены за каждый и сколько времени ушло на создание
  • Работаете ли вы с закадровым голосом? Записываете вы или у вас есть коллега, с которым работаете. Какая будет стоимость?
  • В какой программе работаете?
  • Как с вами можно связаться?
4 года назад
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