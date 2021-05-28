Создание ролика в Adobe Animate

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки618 просмотров

Данный ролик мне нужно сделать для учебы, у меня не хватает времени на него, но из-за него меня могут не допустить к сессии. Ролик нужно сделать в кратчайшие сроки.

Суть ролика такова, что бы продемонстрировать мои знания, то есть сюжет может быть каким угодно (в рамках приличия). Это может немного коряво отрисовано все, картинки для анимации, фона, персонажей могут быть взяты из интернета, мне главное показать методы применения анимации.

Вот список который необходимо реализовать:

Покадровая анимация

action script

Анимация формы

Опорные точки анимационный формы

Классическая анимация движения

Слой с направляющим путем классической анимации

Моушн твин анимация

Настройки анимации движения

Кости

Слой маски

Символ клип

Кнопки

Asset деформация

Фоновый звук

Событийный звук

Видео с маской

Синхронизация разговора персонажа

dublicate (action script)

схема ролика такая:

1. кадр с кнопкой, на которую кликаешь и переходишь на 2й кадр с которого начинается какая то анимация ( я могу кинуть примеры подобных роликов)

2. нужно найти в интернете картинку любого фона, сделать пролетающих птичек статических с помощью анимации движения (например). На переднем плане пусть будет любой персонаж, который куда то идет с помощью инструмента кости. Пусть он что-то говорит и открывает рот в такт (событийный звук). пускай в кадре будет какая то вещь с которой можно повзаимодействовать, нажать на нее и она начинает клонироваться(дубликейт).

Мне нужно применить все эти компоненты в ролике, главное что бы они все, но каким то образом были.

Мне нужен будет исходник и файл exe, и желательно что бы слои были подписаны соотвественно так, что бы я могла понимать что на них происходит что бы я могла защитить перед преподавателем.

Понимаю что работа бестолковая, но мне очень нужна помощь.

4 года назад
vzoshloartzakaz
Анна Белецкая 
24 года
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Был
4 года назад

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