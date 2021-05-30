Требуется сделать дизайн и анимацию процесса оплаты по карте

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки1153 просмотра

Требуется сделать дизайн и анимацию прогресс-бара процесса оплаты по карте

По согласованному шаблону на выходе необходимо получить три анимации для VISA, Master Card и МИР соответственно.

На каждом прогресс-баре должны быть:

  • логотип платежной системы
  • процент прогресса
  • заполняемый прогресс-бар.
  • также необходимо предусмотреть анимацию на случай зависания процесса оплаты (эффект прелоадера).
Предполагаемая работа прогресс бара до 1 минуты.

Бюджет обсуждается.

При отклике просьба дать ссылки на примеры анимаций прогресс-баров и прелодеров.

4 года назад
guest_1622150618847
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