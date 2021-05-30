Требуется монтажер 2д аниматор для создания развлекательного анимационного клипа продолжительностью до 2 мин. (На YouTube канал) Пример роликов: https://youtu.be/wQ6f0wDxrwQhttps://youtu.be/FVI38vzuwDY
Требуется сделать дизайн и анимацию процесса оплаты по карте
Требуется сделать дизайн и анимацию прогресс-бара процесса оплаты по карте
По согласованному шаблону на выходе необходимо получить три анимации для VISA, Master Card и МИР соответственно.
На каждом прогресс-баре должны быть:
- логотип платежной системы
- процент прогресса
- заполняемый прогресс-бар.
- также необходимо предусмотреть анимацию на случай зависания процесса оплаты (эффект прелоадера).
Бюджет обсуждается.
При отклике просьба дать ссылки на примеры анимаций прогресс-баров и прелодеров.
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