Анимационный ролик о продукте (моушн-дизайн)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт17 заявок610 просмотров

Привет!

Требуется создать видеоролик ( анимация) о продукте.

Раскадровка тут https://docs.google.com/presentation/d/1pREKuAGODvzvuHOliA9SkYMgWDc4qYKBFGGVTATlAE0/edit#slide=id.p

продолжительность - не более 60 сек.

как пример:

https://www.youtube.com/c/SerankingCom/featured

https://disk.yandex.ru/i/30pvncbg0BaJ0Q

4 года назад
guest_16222061687128
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Станислав
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Павел
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Мария
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Артём
 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
4 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Анимация
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
36 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Анимация
Полянская
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
4 года назад
Влад
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгения
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Сергей
 
51 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Видео клип (до 2 мин) для YouTube (+анимация)

    $14

    Требуется монтажер 2д аниматор для создания развлекательного анимационного клипа продолжительностью до 2 мин. (На YouTube канал) Пример роликов: https://youtu.be/wQ6f0wDxrwQhttps://youtu.be/FVI38vzuwDY

    Анимация19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется сделать дизайн и анимацию процесса оплаты по карте

    Требуется сделать дизайн и анимацию прогресс-бара процесса оплаты по карте По согласованному шаблону на выходе необходимо получить три анимации для VISA, Master Card и МИР соответственно. На каждом прогресс-баре должны быть: ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация

    Нужно сделать изоанимацию. Следовательно нужны опытные профессионалы своего дела . Нужно анимировать картину петрова водкина фантазия. Срок до 31 до 18:00 .  Анимация должна быть 5 -10 секунд .  Если тебя это заинтересует , ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать анимационный ролик

    $69

    Требуется профессиональный и ответственный человек (скорее всего монтажер), который готов создать анимационный ролик с закадровым голосом длительностью до 1 минут Задача: Сделать анимированный ролик на 1 минуту по сценарию с закадровым голосом Если  ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание ролика в Adobe Animate

    Данный ролик мне нужно сделать для учебы, у меня не хватает времени на него, но из-за него меня могут не допустить к сессии. Ролик нужно сделать в кратчайшие сроки. Суть ролика такова, что бы ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать имиджевый рекламный stories instagram

    Задача: сделать 2 рекламных имиджевых сторис, передающий настроение лета, моря, гор и инноваций. Компания занимается детским летним отдыхом на федеральной территории Сириус Сочи.  Нужно заинтересовать клиента с доходом 250 ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рисованная анимация

    покадровая рисованная анимация на несколько секунд контурно, заливка не нужна. нужен хорошо умеющий рисовать человек, тк важно грамотно рисовать фазы движения персонаж есть (несложный), пришлю файлы и референсы

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    4 года назад