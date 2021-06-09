Анимация на Doodle

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Закрыт7 заявок385 просмотров

Рисовальщик на Doodle, ТЗ скину в личку. С дальнейшим сотрудничеством. Деньгами не обижу. Вкратце, простая и понятная анимация до 3 минут. 

4 года назад
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