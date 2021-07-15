Анимация персонажа

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Завершен1 заявка283 просмотра

Необходимо анимировать персонажа в after effects и подготовить код для верстальщика

4 года назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

aleks_vi
Виктор 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад
$15
32 дня
Escrow
Все супер! Приятно работать когда все нацелены на результат до победного конца. Спасибо
В очередной раз работа прошла успешно. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

aleks_vi
Виктор 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад

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