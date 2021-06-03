Анимация

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Закрыт7 заявок447 просмотров

Необходимо нарисовать персонажей с  анимацией для рекламы компании, сюжет обсуждается, продолжительность ролика от 30 сек до 1 мин.

4 года назад
EkatSam888
Екатерина 
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