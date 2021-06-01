Необходимо анимировать персонажа в after effects и подготовить код для верстальщика
Анимация
Векторный Феникс. Если нужны еще фотки, могу сделать)
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