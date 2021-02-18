Mury

Марина Mury

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Красивый сайт это ещё один шаг к успеху!

Создание стильных и продающих сайтов со вкусом

  • Имею высшее образование по дизайну и опыт работы с людьми
  • Творческий человек
  • Открыта к новым идеям
Навыки и умения:

AdobePhotoshop

Figma

CorelDraw

Преимущества работы со мной:

Профильное художественное образование

Отчет за каждый проделанный этап

Всегда на связи

Слежу за трендами

Внимательна к деталям

Индивидуальный подход к каждому

+ Работаю в команде с верстальщиком и СЕО-специалистом - создадим сайт "под ключ"

Контакты:

Viber/WhatsApp: 89996818260

Telegram: @murrry

E-mail: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/mu.ry/

VK: https://vk.com/mury_design

Другие навыки:

Топ-мастер маникюра и педикюра, участник и призёр международных конкурсов по нейл-дизайну

Графический дизайн (разработка фирменного стиля предприятия, полиграфия, сувенирная продукция)

Роспись одежды и обуви

Интерьерная живопись

Различные виды рукоделия

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

infiniti661
Артем 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужен дизайн для картины
Большое спасибо, все оперативно и профессионально, рекомендую!
Артем предложил интересный проект, ответил на все вопросы, всегда был на связи, по оплате проблем не было :) Готова на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв