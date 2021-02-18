Создание стильных и продающих сайтов со вкусом
- Имею высшее образование по дизайну и опыт работы с людьми
- Творческий человек
- Открыта к новым идеям
AdobePhotoshop
Figma
CorelDraw
Преимущества работы со мной:
Профильное художественное образование
Отчет за каждый проделанный этап
Всегда на связи
Слежу за трендами
Внимательна к деталям
Индивидуальный подход к каждому
+ Работаю в команде с верстальщиком и СЕО-специалистом - создадим сайт "под ключ"
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Контакты:
Viber/WhatsApp: 89996818260
Telegram: @murrry
E-mail: [email protected]
Instagram: https://www.instagram.com/mu.ry/
VK: https://vk.com/mury_design
Другие навыки:
Топ-мастер маникюра и педикюра, участник и призёр международных конкурсов по нейл-дизайну
Графический дизайн (разработка фирменного стиля предприятия, полиграфия, сувенирная продукция)
Роспись одежды и обуви
Интерьерная живопись
Различные виды рукоделия
Портфолио
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