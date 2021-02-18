Красивый сайт это ещё один шаг к успеху!

Создание стильных и продающих сайтов со вкусом

Имею высшее образование по дизайну и опыт работы с людьми

Творческий человек

Открыта к новым идеям

Навыки и умения:

AdobePhotoshop

Figma

CorelDraw

Преимущества работы со мной:

Профильное художественное образование

Отчет за каждый проделанный этап

Всегда на связи

Слежу за трендами

Внимательна к деталям

Индивидуальный подход к каждому

+ Работаю в команде с верстальщиком и СЕО-специалистом - создадим сайт "под ключ"

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Контакты:

Viber/WhatsApp: 89996818260

Telegram: @murrry

E-mail: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/mu.ry/

VK: https://vk.com/mury_design

Другие навыки:

Топ-мастер маникюра и педикюра, участник и призёр международных конкурсов по нейл-дизайну

Графический дизайн (разработка фирменного стиля предприятия, полиграфия, сувенирная продукция)

Роспись одежды и обуви

Интерьерная живопись

Различные виды рукоделия