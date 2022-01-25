Сценарий для анимационного видеоролика крупного ютуб-канала

Ищу опытного сценариста для работы над сценарием короткого юмористического анимационного видеоролика для крупного ютуб-канала. Тематика канала - популярные детские компьютерные игры (Among US, Friday Night Funking, FNAF, Poppy Playtime). Средний хронометраж видеоролика - 3 минуты. Ознакомиться с нашим контентом можно по ссылке - https://bit.ly/3sQD0Vv. Средний размер сценария составляет 2 страницы А4 текста. Оформление сценария строго по нашим требованиям (приведение фото и видео референсов анкорными ссылками там где это необходимо, указание смен кадров и локаций, указание ракурсов и планов). Для нас очень важно, чтобы человек был хорошо осведомлен с тематикой либо был способен самостоятельно и в кратчайшее время в нее погрузиться. Также важно, чтобы вы обладали грамотным русским языком, знали основные правила орфографии, пунктуации и стилистики. Ниже приведены примеры подобных сценариев. При успешном выполнение готовы к дальнейшему сотрудничеству. К вакансии приложены примеры подобных сценариев.