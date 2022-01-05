Написание кратких пересказов фильмов

$20
СценарииЗакрыт38 заявок1056 просмотров
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[table]Задача постоянная, вы должны писать по 3 сценария в неделю.

Вам выдается список с фильмами, по которым вы пишете сценарии - краткие пересказы фильмов.

Данные пересказы должны включать в себя:

- знакомство с персонажами

- описание смысла фильма

- сам пересказ с описанием важных сюжетных линий

- интересные факты о фильме

Пересказы должны полноценно описывать фильм и давать понимание о чем он в подробностях.

Данные сценарии будут озвучиваться диктором и совмещаться с видео-нарезкой в формате для YouTube-каналов.

Длина текста сценария должна быть на 10 минут средней скорости читки текста.

Пример видеоролика с кратким пересказом фильма: https://www.youtube.com/watch?v=CpWuT1-jiq8Обязательные требования- художественный вкус

- кроме самого текста сценария, вы должны указывать тайминги фильма по каждой описанной сюжетной линии[/table]

2 года назад
guest_16426824135692
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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