Написание кратких пересказов фильмов

Сценарий социального ролика, возможно рекламного, на 1-2 минуты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]Задача постоянная, вы должны писать по 3 сценария в неделю.
Вам выдается список с фильмами, по которым вы пишете сценарии - краткие пересказы фильмов.
Данные пересказы должны включать в себя:
- знакомство с персонажами
- описание смысла фильма
- сам пересказ с описанием важных сюжетных линий
- интересные факты о фильме
Пересказы должны полноценно описывать фильм и давать понимание о чем он в подробностях.
Данные сценарии будут озвучиваться диктором и совмещаться с видео-нарезкой в формате для YouTube-каналов.
Длина текста сценария должна быть на 10 минут средней скорости читки текста.
Пример видеоролика с кратким пересказом фильма: https://www.youtube.com/watch?v=CpWuT1-jiq8Обязательные требования- художественный вкус
- кроме самого текста сценария, вы должны указывать тайминги фильма по каждой описанной сюжетной линии[/table]
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