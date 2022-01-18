Сценарий социального ролика

$20
СценарииЗавершен16 заявок763 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сценарий социального ролика, возможно рекламного, на 1-2 минуты.

2 года назад
kupec
Антон 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
olesyakatkova9
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$17
3 дня
RUB
Олеся быстро справилась с задачей, написала отличный сценарий. Всегда на связи.
Благодарю, задание было актуальным для меня. Во-первых, оно нестандартное. Во-вторых, сотрудничество доброжелательное и по существу. Желаю вам успешного продвижения проекта. Если что, готова к работе :)
  • Похожие заказы

  • Сценарий для видео 3-4 минуты и раскадровка

    Оплата за ваш труд договорная, прочитайте ТЗ и оцените сколько хотите получить за данную работу. Ищу современного сценариста раскадровщика для анимации на Ютуб. Необходимо иметь понимание трендов Ютуба, особенно в игровом направлении, иметь отношение ...

    Сценарии3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарист на детский анимационный канал ютуб

    Привет, ищу сценариста писать короткий сюжет в 1 минуту, полторы, для ютуб канала детского анимационного жанра. 1 сценарий пишется в среднем 5-10 минут. Обязательно творческие люди, с креативных подходом и возможностью придумывать интересные сюжеты с ...

    Сценарии1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать язык для фентези мира

    Нужно подробно создать язык для выдуманного фентези мира. Создать грамматику, звучание, написание, правила и исключения - все это базируясь на истории, условиях жизни, религии и прочих тонкостях народа. Из референсов язык древнего египта/арабский/индийский/латынь. Нужен обязательно филолог/лингвист, тк ...

    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарий для видео на YouTube. Психология отношений.

    ТЗ видео «Треугольник Карпмана в отношениях с бывшей» Канал для которого сценарий: https://youtu.be/pzO9b-fln0A Аудитория: Это только мужчины. Мужчины, которые пережили или прямо сейчас переживают разрыв с женщиной. Они испытывают амбивалентные чувства — чувство вины перед женщиной и ...

    Сценарии4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Смотреть фильмы и кратко описывать сюжет, после монтировать

    Вы должны смотреть фильмы, и писать весь сюжет кратко. После чего этот текст я даю на озвучивание (не вам) и вы нарезаете фильм под озвучку. Это нужно для нового Ютуб канала. Буду платить за это ...

    Сценарии9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарий для YouTube

    Планируем делать ролики на youtube, нужно написать сценарий к видео - "Рейтинг лучших моющих беспроводных пылесосов" Общее позиционирование следующее: Это будет видео-рейтинг. Ведущий в начале рассказывает вводную часть, за тем идут товары - будут в виде вставки ...

    Сценарии2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сценарий

    Здравствуйте. Я хочу выпускать короткие 3-5 минутные видео 1 в неделю для начала от лица какого нибудь мультяшного героя, который рассказывает о различных сложных ситуациях в которые может попасть человек и как найти способ их ...

    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Спичрайтер для блогера, удаленная работа

    Наша команда находится в поиске спичрайтера - [b]автора[/b] [b]текстов[/b], которые лягут в основу сценариев для персонального [b]YouTube-канала [/b]популярного блогера (&gt;800k подписчиков). [b]Темы роликов:[/b] история, политика, экономика, другие общественно-значимые явления. [b]Нужно уметь:[/b] • быстро и качественно прорабатывать темы разной ...

    Сценарии10 заявок
    Закрыт
    2 года назад