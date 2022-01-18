Оплата за ваш труд договорная, прочитайте ТЗ и оцените сколько хотите получить за данную работу. Ищу современного сценариста раскадровщика для анимации на Ютуб. Необходимо иметь понимание трендов Ютуба, особенно в игровом направлении, иметь отношение ...
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Сценарий социального ролика, возможно рекламного, на 1-2 минуты.
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