"Семский Писател"

Ответственно и добросовестно отношусь к работе, имею большой опыт работы с людьми и с написание текстов. Оплату не беру или беру небольшую, так как нужно немного для портфолио, да и просто освоиться тут.

Пишу сценарии на заказ. Они могут быть для любого вида и жанра произведения. Начинал с юных лет, писать стихи/рассказы. Позже писал для "сериалов" в разных играх, затем пару заказов было для анимационных мультфильмов. Так же могу заниматься оформлением сайтов, а точнее заполнение их нужной информацией. Могу попробовать себя в некоторых других отраслях этой темы.

P.S Давно не занимался подобным по некоторым причинам(учеба). Сейчас нагрузка спала и я готов принимать ваши заказы, но меня можно пока называть новичком и на этом сайте я новый, по этому оплату не требую или как минимум небольшую.