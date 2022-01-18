kupec

Антон kupec

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лого

    $20

    Необходимо разработать минималистичный и узнаваемый логотип для бренда спортивной одежды. Логотип должен отражать стиль и концепцию бренда, быть легко запоминающимся и подходить для использования на различных носителях.

    Логотипы и Знаки67 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать мобильное приложение

    $200

    Требуется разработать мобильное приложение, в котором пользователи смогут ставить метки на карте. Основной функционал включает интуитивно понятный интерфейс для взаимодействия с картой и добавления меток.

    Мобильные приложения14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки сайта на CodeIgniter

    $400

    Необходимо внести доработки в функционал сайта, работающего на CodeIgniter, в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ожидается качественная реализация и соблюдение сроков.

    CodeIgniter
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сценарий социального ролика

    $20

    Необходимо разработать сценарий для социального или рекламного ролика длительностью 1-2 минуты. Ожидается креативный подход и четкое понимание целевой аудитории.

    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

olesyakatkova9
Олеся 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$17
10 баллов
3 года назад
Сценарий социального ролика
Благодарю, задание было актуальным для меня. Во-первых, оно нестандартное. Во-вторых, сотрудничество доброжелательное и по существу. Желаю вам успешного продвижения проекта. Если что, готова к работе :)
Олеся быстро справилась с задачей, написала отличный сценарий. Всегда на связи.
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