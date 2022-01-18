Необходимо разработать минималистичный и узнаваемый логотип для бренда спортивной одежды. Логотип должен отражать стиль и концепцию бренда, быть легко запоминающимся и подходить для использования на различных носителях.
Действие аккаунта приостановлено!
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$17
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $20Логотипы и Знаки67 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется разработать мобильное приложение, в котором пользователи смогут ставить метки на карте. Основной функционал включает интуитивно понятный интерфейс для взаимодействия с картой и добавления меток.Мобильные приложения14 заявокЗакрыт3 года назад
- $400
Необходимо внести доработки в функционал сайта, работающего на CodeIgniter, в соответствии с предоставленным техническим заданием. Ожидается качественная реализация и соблюдение сроков.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо разработать сценарий для социального или рекламного ролика длительностью 1-2 минуты. Ожидается креативный подход и четкое понимание целевой аудитории.Сценарии1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$17
10 баллов
3 года назад
Благодарю, задание было актуальным для меня. Во-первых, оно нестандартное. Во-вторых, сотрудничество доброжелательное и по существу. Желаю вам успешного продвижения проекта. Если что, готова к работе :)
Ответный отзыв
Олеся быстро справилась с задачей, написала отличный сценарий. Всегда на связи.