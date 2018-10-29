chechetkin

Аналитика, управление, кодирование

Образование высшее. “Информационные системы в менеджменте”, квалификация инженер-экономист.

Опыт работы более 25 лет

Координация и управление IT персоналом. Управление проектами. Пользовательская документация. Бизнес анализ и документирование требований пользователя. Создание планов контроля качества и тестирование. Архитектурный надзор. Разработка.

Технические знания: администрирование Unix систем, создание и поддержка комплексных сетевых структур, реляционные базы данных (SQL), шаблоны объектно ориентированного программирования, Java, PHP, HTML/CSS, XML.