Необходимо помочь с базами данных

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Завершен11 заявок301 просмотр

Есть две таблицы в excel  необходимо настроить таким образом чтобы данные из одной таблицы сравнивались со второй таблицей по многим параметрам и чтоб соответствовало заданным условиям и как результат  нашлись определенные совпадения 

7 лет назад
guest_15143012619712
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

Slavutich_RED
Вячеслав 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
всё выполнено в срок и по тех заданию, рекомендую
спасибо!

Заявки фрилансеров

Slavutich_RED
Вячеслав 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад