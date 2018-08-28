Нужен специалист по Google Таблицам

Есть десятки клиентов, в таблице (отдельный лист для каждого месяца) записано сколько выставлено и сколько получено по каждому клиенту. Есть данные за много лет. Необходимо из большой таблицы, собирать инфу в одном месте с подтянутыми данными по месяцам в одном месте для анализа, с возможностью фильтра по ответственному проект-менеджеру + с сортировкой по имени (старые удаляются, новые добавляются). По итогу смогу понять срок жизни клиента, кол-во платежей в году, очередность и постоянство платежей и др. Самих данных не много до 100 строк и 3 столбца.