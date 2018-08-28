Нужен специалист по Google Таблицам

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен3 заявки454 просмотра

Есть десятки клиентов, в таблице (отдельный лист для каждого месяца) записано сколько выставлено и сколько получено по каждому клиенту. Есть данные за много лет. Необходимо из большой таблицы, собирать инфу в одном месте с подтянутыми данными по месяцам в одном месте для анализа, с возможностью фильтра по ответственному проект-менеджеру + с сортировкой по имени (старые удаляются, новые добавляются). По итогу смогу понять срок жизни клиента, кол-во платежей в году, очередность и постоянство платежей и др. Самих данных не много до 100 строк и 3 столбца.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

LeeSvetlana17
Светлана 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$9
1 день
Отличный исполнитель! Все сделала быстро, качественно и за умеренную цену! Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

LeeSvetlana17
Светлана 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад