Наполнить базу данных Excel информацией:

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Проект «Наполнить базу данных Excel информацией: ссылка на сайт и контактный email».

Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных в Excel.

База данных содержит 2359 строки. 

В базе данных 5 колонок: 

1) порядковый номер 

2) название организации

3) ИНН организации

4) ссылка на веб-сайт 

5) контактный емейл. 

В базе данных заполнены колонки:

1. «порядковый номер» 

2. «название организации»

3. ИНН организации. 

Требуется заполнить колонки 

4. сайт организации

5. контактный email.

Сайт организации можно искать в Интернет по названию организации и по ИНН.

Контактный емейл организации можно найти на их сайте в разделе "контакты"

Условием оплаты является выполнение работы и предоставление базы данных Заказчику

На выполнение задачи срок 7 дней с момента старта.

Оплата 1 рубль за каждый правильно (корректно) найденный сайт + емейл.

Оплата совершается в течение 1-3 дней с даты приемки работы.

Оплата совершается перечислением с WMR кошелька Заказчика на WMR кошелек Исполнителю.

ВНИМАНИЕ! Мне нужна полная база данных и оплата совершается при заполнении максимального количества полей базы. К сожалению не смогу принять работу, если база будет заполнена наполовину. Также перед оплатой буду проверять выборочно заполненные строки.

7 лет назад
Capitan_
Игорь 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад
$20
7 дней
5 звезд! проект выполнен на 5. все сделано качественно и в срок спасибо!
Очень довольна сотрудничеством с Игорем! Интересная работа, четкое ТЗ, быстрая оплата. Спасибо за заказ! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад