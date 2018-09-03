в наличии имеется папка Databases восстановить нужно в том числе и удаленные сообщения
Наполнить базу данных Excel информацией:
Проект «Наполнить базу данных Excel информацией: ссылка на сайт и контактный email».
Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных в Excel.
База данных содержит 2359 строки.
В базе данных 5 колонок:
1) порядковый номер
2) название организации
3) ИНН организации
4) ссылка на веб-сайт
5) контактный емейл.
В базе данных заполнены колонки:
1. «порядковый номер»
2. «название организации»
3. ИНН организации.
Требуется заполнить колонки
4. сайт организации
5. контактный email.
Сайт организации можно искать в Интернет по названию организации и по ИНН.
Контактный емейл организации можно найти на их сайте в разделе "контакты"
Условием оплаты является выполнение работы и предоставление базы данных Заказчику
На выполнение задачи срок 7 дней с момента старта.
Оплата 1 рубль за каждый правильно (корректно) найденный сайт + емейл.
Оплата совершается в течение 1-3 дней с даты приемки работы.
Оплата совершается перечислением с WMR кошелька Заказчика на WMR кошелек Исполнителю.
ВНИМАНИЕ! Мне нужна полная база данных и оплата совершается при заполнении максимального количества полей базы. К сожалению не смогу принять работу, если база будет заполнена наполовину. Также перед оплатой буду проверять выборочно заполненные строки.
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