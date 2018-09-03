Проект «Наполнить базу данных Excel информацией: ссылка на сайт и контактный email».

Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных в Excel.

База данных содержит 2359 строки.

В базе данных 5 колонок:

1) порядковый номер

2) название организации

3) ИНН организации

4) ссылка на веб-сайт

5) контактный емейл.

В базе данных заполнены колонки:

1. «порядковый номер»

2. «название организации»

3. ИНН организации.

Требуется заполнить колонки

4. сайт организации

5. контактный email.

Сайт организации можно искать в Интернет по названию организации и по ИНН.

Контактный емейл организации можно найти на их сайте в разделе "контакты"

Условием оплаты является выполнение работы и предоставление базы данных Заказчику

На выполнение задачи срок 7 дней с момента старта.

Оплата 1 рубль за каждый правильно (корректно) найденный сайт + емейл.

Оплата совершается в течение 1-3 дней с даты приемки работы.

Оплата совершается перечислением с WMR кошелька Заказчика на WMR кошелек Исполнителю.

ВНИМАНИЕ! Мне нужна полная база данных и оплата совершается при заполнении максимального количества полей базы. К сожалению не смогу принять работу, если база будет заполнена наполовину. Также перед оплатой буду проверять выборочно заполненные строки.