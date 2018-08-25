Программа анализа данных на Python + SQL

Написать программу анализа данных на Python + SQLМеханика: существуют данные в форме Excel, необходимо их экспортировать в базу данных ( постоянное обновление в ручном режиме, ежедневно в установленном формате) в дальнейшем программа хранит и обрабатывает эти экпортированные данные.Итак что мы имеем :1) Интерфейс программы состоит из нескольких блоков: 1-сама бд, 2-аналитика (расчёты), 3-результат 2) Необходимо написать импорт данных в бд (данные для импорта у меня в екселе в установленном формате, на счет структурированности - Они в общем формате. Числовые и текстовые выражения, все последовательно и структура их не меняется)3) Анализ данных- расчеты.Необходимо создать базу формул с возможностью ручного ввода формул либо строить формулы из предоставленных инструментов( возможно своего рода парсинг прописанных формул из экселя в программу ) ( так как все формулы и расчеты являются собственной разработкой, они не могут быть предоставлены исполнителю)4) БД должна обновляется в ручном режиме (по нажатию соответствующей кнопки)5) Необходимо настроить экспорт данных. Остальные данные подробно об интерфейсе обговорим с исполнителем.