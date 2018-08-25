Программа анализа данных на Python + SQL

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт5 заявок312 просмотров

Написать программу анализа данных на Python + SQLМеханика: существуют данные в форме Excel, необходимо их экспортировать в базу данных ( постоянное обновление в ручном режиме, ежедневно в установленном формате) в дальнейшем программа хранит и обрабатывает эти экпортированные данные.Итак что мы имеем :1) Интерфейс программы состоит из нескольких блоков: 1-сама бд, 2-аналитика (расчёты), 3-результат 2) Необходимо написать импорт данных в бд (данные для импорта у меня в екселе в установленном формате, на счет структурированности - Они в общем формате. Числовые и текстовые выражения, все последовательно и структура их  не меняется)3) Анализ данных- расчеты.Необходимо создать базу формул с возможностью ручного ввода формул либо строить формулы из предоставленных инструментов( возможно своего рода парсинг прописанных формул из экселя в программу ) ( так как все формулы и расчеты являются собственной разработкой, они не могут быть предоставлены исполнителю)4) БД  должна обновляется в ручном режиме (по нажатию соответствующей кнопки)5) Необходимо настроить экспорт данных. Остальные данные подробно об интерфейсе обговорим с исполнителем.

PythonSQL
7 лет назад
guest_15355575676469
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо помочь с базами данных

    Есть две таблицы в excel  необходимо настроить таким образом чтобы данные из одной таблицы сравнивались со второй таблицей по многим параметрам и чтоб соответствовало заданным условиям и как результат  нашлись определенные совпадения

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен специалист по Google Таблицам

    Есть десятки клиентов, в таблице (отдельный лист для каждого месяца) записано сколько выставлено и сколько получено по каждому клиенту. Есть данные за много лет. Необходимо из большой таблицы, собирать инфу в одном месте с подтянутыми ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Наполнить базу данных Excel информацией:

    Проект «Наполнить базу данных Excel информацией: ссылка на сайт и контактный email». Заказчик предоставляет Исполнителю базу данных в Excel. База данных содержит 2359 строки.  В базе данных 5 колонок:  ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужна программа формирующая из введенных паспортных данных и анкеты 1

    $50

    Нужна программа формирующая из введенных паспортных данных и анкеты  4 бланка шаблонных документов для печати в формате word/excel.  Программа должна записать введенные данные в локальную БД и при делании снова сформировать весь пакет документов по ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать скрипт который будет сжимать файлы на хостинге

    Написать скрипт который будет сжимать (компрессия) файлы  Срочно требуется специалист который создаст алгоритм сжатия данных для нашего хостинга   Сжимать нужно практически всё, от изображений, текста, анимаций до видео   Компрессия файлов должна осуществляться ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Синхронизация БД WooComerce с FireBase

    1. Нужно сделать, чтобы позиции товаров, доп данные(ссылки, текста, картинки) брались с и отправлялись в правильной структуре в файрбейз датабейз 2. У веб сайта и моб приложения будет одинаковая система авторизации(firebase ...

    Firebase
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка системы финансовой аналитики на базе MS EXCEL

    Необходимо разработать систему финансовой аналитики на базе нескольких файлов MS EXCEL, подключенных к источнику внешних данных по средствам query.  В качестве внешних данных выступает настраиваемый список элементов, который ведется в системе MS SHAREPOINT.  ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад