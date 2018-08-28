Разбить ячейки по правилам Excel

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Закрытнет заявок139 просмотров

Здравствуйте всем. 

Прошу помочь разбить данные ячеек на рядки вот по таким случаям: https://dropmefiles.com/5Vrxh

Спасибо большое!

7 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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