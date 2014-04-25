Разделить фото на фрагменты

Обработка фотографийЗакрыт20 заявок226 просмотров
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Требуется готвое фото разделить на 6 отдельных фрагментов в соответствии с тз

10 лет назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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