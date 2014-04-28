Добавить на фото деталь

Свадебных и не только. Бюджет жду от вас, фотографий планируется ок 20 штук. Если сотрудничество будет плодотворным, то заказы будут и дальше периодически. Обязательно показать свои работы, чтобы оценить ваш уровень и подход. И обязательно 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на двух фото сделать некоторую доработку. Подробности в личку.
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