Вырезать фото

Свадебных и не только. Бюджет жду от вас, фотографий планируется ок 20 штук. Если сотрудничество будет плодотворным, то заказы будут и дальше периодически. Обязательно показать свои работы, чтобы оценить ваш уровень и подход. И обязательно 1 ...