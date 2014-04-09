Восстановление фото и видео

Почистить от фона 4 изображения, добавить тень, легкий градиент на фон. Важно сделать аккуратно, с соблюдением геометрии и падения света.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На фотоаппарате (на флешке) не открываются некоторые фотографии и видеофайлы, которые ранее открывались. Необходимо их восстановить.
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