Фон для полиграфии

Обработка фотографийЗавершен3 заявки237 просмотров
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Необходимо сделать графический файл для печати его размером 4 метра в длину, 1,3 в высоту.

Фон должен содержать коллаж из разных картин - репродукций, в рамах, без рам, фотографий в рамах и т.д. Разных размеров, по-разному накиданных. Чтобы смотрелось красиво - где-то может тени сделать, на ваше усмотрение.

Просьба сразу указывать срок и стоимость.

10 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
avroraklg
Мария 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$30
3 дня
Отлично поработали и быстро закрыли проект на выходных.
Спасибо Михаилу за приятное сотрудничество, Все четко, ясно, регулярное общение, моментальная оплата, что еще можно желать!)
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