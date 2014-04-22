Фон для полиграфии

Добрый день. Нужно обработать картинку для главного экрана сайта: - сделать прозрачным фон - добавить блики/эффекты, чтобы она гармонировала с самим сайтом В аттаче - примерное расположение картинки на сайте (там есть и урл самого сайта) и оригинал. Нужно сейчас, ...