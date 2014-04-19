Обработать фото

Обработка фотографийЗавершен12 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обработать 61 фотографию для интернет магазина, убрать тени, желтизну, лишние предметы. От вас сроки и стоимость.

10 лет назад
AntToxa
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sseenn
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад
$40
1 день
Спасибо за выполненную работу, все сделано на высшем уровне и в срок.
Антон супер заказчик!Подробное описание проекта,моментальная оплата,быстрая проверка работы.Рекомендую! Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Обработка фото для магазина

    Необходимо обрабатывать фото, максимально улучшать для добавления в интернет магазин. Качественно добавлять водяной знак для защиты (образцы водяного знака уже есть). Требования к качеству высокие.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фон для полиграфии

    Необходимо сделать графический файл для печати его размером 4 метра в длину, 1,3 в высоту. Фон должен содержать коллаж из разных картин - репродукций, в рамах, без рам, фотографий в рамах и т.д. Разных размеров, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработать картинку для главной сайта

    Добрый день. Нужно обработать картинку для главного экрана сайта: - сделать прозрачным фон - добавить блики/эффекты, чтобы она гармонировала с самим сайтом В аттаче - примерное расположение картинки на сайте (там есть и урл самого сайта) и оригинал. Нужно сейчас, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перекрасить фотографию под новую стилистику

    Необходимо перекрасить орла в цвета феникса. Иными словами приложенный файл "Феникс" только для использования цветовых оттенков. Орел должен остаться "реалистичным", и должны быть прорисованы все детали (крылья, перья, лапки), только заменены цвета. Пожалуйста, укажите срок выполнения ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сборка 4-х виртуальных туров в KRPano

    Нужно переделать 4 виртуальных тура медицинских клиник, в каждой панораме примерно 3-6 точек. Есть исходники фотографий в формате .tif которые при необходимости нужно будет обработать и экспортировать. Если обрабатывать не нужно, то могу предоставить ...

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перекрасить трактор

    Срочно сегодня - сейчас(?) Прилагаю два фото, желтый перекрасить в зеленый цвет, который даю для примера на втором фото.. Оплата сразу же, так что можете взяться, если чувствуете в себе силы, необходима реалистичность. забыла сказать.. диски ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад