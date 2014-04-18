Монтаж Фото Слайд-шоу

Обработка фотографийЗакрыт19 заявок287 просмотров
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Привет. Есть аккаунт на FLICKR.COM. Там закачано много моих фото. Требуется создать профессиональное слайд-шоу из снимков (штук 40-50), адреса которых я укажу + добавить музыку. Слайд-шоу будет добавлено на YOUTUBE. Так что обязательно, чтобы с правами на музыку (YOUTUBE сейчас активно борется за права авторов) проблем не было.

При публикации своих предложений ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ссылки на Ваши работы именно по созданию слайд-шоу или нечто подобного.

10 лет назад
alex_111
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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