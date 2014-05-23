Качественно вырезать фотку на прозрачный фон

$5
Обработка фотографийЗавершен2 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вырезать фотографию на прозрачный фон.

Только качественно, чтобы по краям не было светлых полос. Пример плохого вырезания в прицепе

10 лет назад
webteem
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$2
1 день
Огромное спасибо!
Все на высоте!
  • Похожие заказы

  • Обработка фото

    $10

    Нужно обработать фото. Сделать одинаковый фон у 2 фото. Исходники есть. Портфолио обязательгно, аккаунты до 6 мес не рассматриваются. Сроки - несколько часов.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработка фото для магазина

    Необходимо обрабатывать фото, максимально улучшать для добавления в интернет магазин. Качественно добавлять водяной знак для защиты (образцы водяного знака уже есть). Требования к качеству высокие.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фон для полиграфии

    Необходимо сделать графический файл для печати его размером 4 метра в длину, 1,3 в высоту. Фон должен содержать коллаж из разных картин - репродукций, в рамах, без рам, фотографий в рамах и т.д. Разных размеров, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработать картинку для главной сайта

    Добрый день. Нужно обработать картинку для главного экрана сайта: - сделать прозрачным фон - добавить блики/эффекты, чтобы она гармонировала с самим сайтом В аттаче - примерное расположение картинки на сайте (там есть и урл самого сайта) и оригинал. Нужно сейчас, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перекрасить фотографию под новую стилистику

    Необходимо перекрасить орла в цвета феникса. Иными словами приложенный файл "Феникс" только для использования цветовых оттенков. Орел должен остаться "реалистичным", и должны быть прорисованы все детали (крылья, перья, лапки), только заменены цвета. Пожалуйста, укажите срок выполнения ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад