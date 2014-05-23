Качественно вырезать фотку на прозрачный фон

Нужно обработать фото. Сделать одинаковый фон у 2 фото. Исходники есть. Портфолио обязательгно, аккаунты до 6 мес не рассматриваются. Сроки - несколько часов.
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Нужно вырезать фотографию на прозрачный фон.
Только качественно, чтобы по краям не было светлых полос. Пример плохого вырезания в прицепе
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