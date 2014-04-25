Обработка фото

$10
Обработка фотографийЗавершен8 заявок316 просмотров
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Нужно обработать фото. Сделать одинаковый фон у 2 фото.

Исходники есть.

Портфолио обязательгно, аккаунты до 6 мес не рассматриваются.

Сроки - несколько часов.

10 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Acorosann
Анна 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Анна все быстро сделал, очень хорошо и красиво, качество отменное. Скорость работы очень высокая. Спасибо за сотрудничество!
Александр отличный заказчик, ставит четкую задачу, быстро отвечает на вопросы, никаких проблем с оплатой. Буду рада продолжить сотрудничество. Рекомендую!
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