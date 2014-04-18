Обработка ( ретушь) 3 парных портретов.

$50
Обработка фотографийЗакрыт18 заявок316 просмотров
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Есть три парных портрета, нужна хорошая ретушь высокого качества, чтобы портреты выглядели как для глянцевого журнала. Изменить цветовую температуру, сгладить кожу, убрать дефекты на коже, одним словом, сделать классно.

Абсолютно ручная работа, без дешевых программ, чтобы лица были живые.

10 лет назад
Madelene
51 годШвеция
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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