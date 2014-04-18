Обработка ( ретушь) 3 парных портретов.

Свадебных и не только. Бюджет жду от вас, фотографий планируется ок 20 штук. Если сотрудничество будет плодотворным, то заказы будут и дальше периодически. Обязательно показать свои работы, чтобы оценить ваш уровень и подход. И обязательно 1 ...
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Есть три парных портрета, нужна хорошая ретушь высокого качества, чтобы портреты выглядели как для глянцевого журнала. Изменить цветовую температуру, сгладить кожу, убрать дефекты на коже, одним словом, сделать классно.
Абсолютно ручная работа, без дешевых программ, чтобы лица были живые.
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