Обработка ( ретушь) 3 парных портретов.

Есть три парных портрета, нужна хорошая ретушь высокого качества, чтобы портреты выглядели как для глянцевого журнала. Изменить цветовую температуру, сгладить кожу, убрать дефекты на коже, одним словом, сделать классно.

Абсолютно ручная работа, без дешевых программ, чтобы лица были живые.