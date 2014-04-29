Найти и обработать фото для сайта по строительству

Доволен работой с Ольгой, очень грамотный и положительный специалист. Большую часть времени взаимодействия находится на связи. Все замечания и доработки делает быстро и без проблем. Может помочь советом при редактировании. Очень понравился творческий подход к работе, что кажется мне важным при таком виде деятельности. В общем позитивный, грамотный, исполнительный фрилансер, рекомендую!