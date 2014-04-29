Найти и обработать фото для сайта по строительству

$50
Обработка фотографийЗавершен7 заявок200 просмотров
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Необходимо найти и обработать фотографии для сайта:

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из них требуют обработки (5)

не требуют обработки (5)

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10 лет назад
IsaakShtern
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
lelya_kosh
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$10
1 день
Доволен работой с Ольгой, очень грамотный и положительный специалист. Большую часть времени взаимодействия находится на связи. Все замечания и доработки делает быстро и без проблем. Может помочь советом при редактировании. Очень понравился творческий подход к работе, что кажется мне важным при таком виде деятельности. В общем позитивный, грамотный, исполнительный фрилансер, рекомендую!
Сотрудничество замечательное. Контакт постоянный, оплата в срок. Буду рада работать еще)