Фантазийная обработка фото

Свадебных и не только.

Бюджет жду от вас, фотографий планируется ок 20 штук.

Если сотрудничество будет плодотворным, то заказы будут и дальше периодически.

Обязательно показать свои работы, чтобы оценить ваш уровень и подход.

И обязательно 1 тестовое фото.

http://yadi.sk/d/BJFo81AkMsZwn

по этой ссылке в каком виде надо обработать http://cs540106.vk.me/c7008/v7008162/f4b2/_a6zKdLDS4k.jpg