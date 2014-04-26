Сделать прозрачный фон у фото

Обработка фотографийЗавершен10 заявок268 просмотров
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Есть фото - надо сделать прозрачный фон. Фон у фото - белый! Надо сделать его прозрачным. Мелких деталей и волос на изображении нет. Это прибор бытового назначения. Рассмотрю все предложения. Пожалуйста, указывайте цену и делали ли раньше такую работу. Нужно сделать хорошо, если нет навыка - будет долго и нецелесообразно.

Пока 1 фото. Далее по результатам.

Пожалуйста, давайте ссылку на подобную работу, если есть.

10 лет назад
Transfer72
Елена 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
ivan09
Яков 
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу! Ранее заказывала подобную работу у многих специалистов, качество работы этого мастера существенно отличается! Выполнил очень быстро. Я довольна, буду рекомендовать всем! Спасибо и удачи!
Сотрудничеством доволен. Оплата мометальная. Рекомендую как заказчика!
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