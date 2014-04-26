Сделать прозрачный фон у фото

Есть фото - надо сделать прозрачный фон. Фон у фото - белый! Надо сделать его прозрачным. Мелких деталей и волос на изображении нет. Это прибор бытового назначения. Рассмотрю все предложения. Пожалуйста, указывайте цену и делали ли раньше такую работу. Нужно сделать хорошо, если нет навыка - будет долго и нецелесообразно.

Пока 1 фото. Далее по результатам.

Пожалуйста, давайте ссылку на подобную работу, если есть.