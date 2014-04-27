Наложить этикетку на ведро

Обработка фотографийЗавершен9 заявок308 просмотров
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Наложить этикетки на ведро и канистру (всего 24 этикетки - 12 грунтовки, 12 краски).

Файлы с этикетками в файле.

Этикетки с красками на ведро, этикетки с грунтовкой на канистру.

http://yadi.sk/d/p8fVIxsKND8Wf

Фон за ведром должен быть либо белый, либо прозрачный.

Краски на пластиковое ведро вот такое (20 литров):

http://www.continentalplast.ru/konteyner-20l-nizkiy

http://www.decorastudio.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/tara-upakovochnaya/vedro-plastikovoe-krugloe-beloe-s-ruchkami-ushkami.jpg

А канистра вот такая:

http://www.continentalplast.ru/kanistra-10l-evro (только надо подобрать более подходящую по качеству фотографию канистры)

Сроки: сегодня (25.04.2014)

Цена?

10 лет назад
Tolyt
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
White_Tiger
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$8
1 день
Дмитрию спасибо за отличную работу! Сделал картинки именно так как и просил. Работа аккуратная и качественная. Всё супер!
Было приятно поработать с Анатолием. Задача поставлена четко, оплата совершена вовремя.
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