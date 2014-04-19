Обтравка фотографий

Обработка фотографийЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Необходимо сегодня за час-полтора обтравить пером примерно 10 фотографий. Прислать их в psd с прозрачным фоном. Сделать качественно (как проверять: после того как обтравите, накладываете нижним слоем черный фон и просматриваете, особенно внимательно волосы).

Одна фотография - 10 рублей. Оплата сегодня после получения и проверки (яндекс-деньги)

10 лет назад
Mariny
Марина 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
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