Обтравка фотографий

Необходимо сегодня за час-полтора обтравить пером примерно 10 фотографий. Прислать их в psd с прозрачным фоном. Сделать качественно (как проверять: после того как обтравите, накладываете нижним слоем черный фон и просматриваете, особенно внимательно волосы).

Одна фотография - 10 рублей. Оплата сегодня после получения и проверки (яндекс-деньги)