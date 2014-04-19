Обтравка фотографий

Свадебных и не только. Бюджет жду от вас, фотографий планируется ок 20 штук. Если сотрудничество будет плодотворным, то заказы будут и дальше периодически. Обязательно показать свои работы, чтобы оценить ваш уровень и подход. И обязательно 1 ...
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Необходимо сегодня за час-полтора обтравить пером примерно 10 фотографий. Прислать их в psd с прозрачным фоном. Сделать качественно (как проверять: после того как обтравите, накладываете нижним слоем черный фон и просматриваете, особенно внимательно волосы).
Одна фотография - 10 рублей. Оплата сегодня после получения и проверки (яндекс-деньги)
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